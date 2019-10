Sicilia: prenotazioni visite, al via il percorso Sovracup (2)

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

(AdnKronos) – Tra le novità più significative introdotte dal SovraCup c’è l’interfaccia web: un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni (dagli operatori Cup locali ai medici di Medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso) di effettuare e gestire una prenotazione provvedendo anche al pagamento del ticket tramite PagoPa. Il cittadino, in pratica, avrà a disposizione un’App per la prenotazione delle visite che, tramite lettura del codice a barra della ricetta ‘dematerializzata’, gli ricorderà poi la data dell’appuntamento, dando anche le indicazione del percorso per il raggiungimento della struttura sanitaria che erogherà la prestazione.