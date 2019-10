Spagna: Ciambetti (Veneto), ‘sentenza politica, la storia non si fa nei tribunali’

Venezia, 14 ott. (AdnKronos) – “Con la condanna degli Indipendentisti catalani in Spagna abbiamo avuto la riprova che i processi politici non sono mai credili e sono piuttosto un esercizio, per molti aspetti vergognoso per una democrazia, di prevaricazione: la storia non si fa nei tribunali, né coloro che detengono il potere possono dar vita ad una corte di giustizia affidabile e imparziale”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, esprime la sua “vicinanza al popolo catalano, a Carmen Forcadell, all’epoca dei fatti contestati, presidente dell’assemblea catalana e perciò condannata”.