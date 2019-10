Iv: Faraone, ‘terrorismo per evitare presenza dirigenti Pd a Leopolda’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roam, 17 ott. (Adnkronos) – “Sto vedendo un po’ di terrorismo in giro. Credo che stiano mettendoci attorno un po’ di filo spinato per evitare che arrivino dirigenti del PD alla Leopolda. Noi siamo assolutamente tranquilli, chi verrà sarà ospite ben voluto. Ci stiamo preoccupando principalmente di fare un evento per il Paese, mentre troppo spesso il Pd si occupa di noi ed è questa la differenza che c’è fra la nostra forza politica e la forza politica che abbiamo lasciato”. Lo ha detto a Start su Sky TG24, il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone.