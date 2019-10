Criminalità: Ance Veneto, infiltrazioni mafiose fenomeno preoccupante

Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – “L’allarme lanciato dal Procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi è un richiamo che non dobbiamo sottovalutare e che ci impone come imprenditori e come Ance Veneto un’assunzione di responsabilità. Le infiltrazioni mafiose infatti costituiscono un fenomeno preoccupante che sta cercando di inquinare un sistema sano e virtuoso come quello veneto. Purtroppo l’edilizia non è immune, ma per Ance Veneto la legalità è un elemento cardine ed un costante punto di riferimento nell’attività quotidiana”. Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, commenta le recenti di notizie sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e l’allarme lanciato dal Procuratore Bruno Cherchi.