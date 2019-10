Sicilia: Zanna (Legambiente), ‘Siamo alle comiche, inceneritori inutili’

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Siamo alle comiche. Verrebbe da ridere ma, purtroppo, c’è solo da piangere per questo balletto. La Sicilia, lo ribadiamo per l’ennesima volta, non ha bisogno di bruciare i rifiuti se tutti i comuni fanno la raccolta differenziata. Gli inceneritori sono costosi, inutili e ci vorrebbero 10 anni per averli in funzione. Tra molto meno tempo, 2/3 anni la raccolta differenziata nell’isola potrebbe, anzi dovrebbe, avere una percentuale cosi alta da renderli inutili. Non li vuole più neppure l’Europa, che dal 2030 comincerà a farli chiudere”. Così il presidente di Legambiente Gianfranco Zanna.