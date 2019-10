Autonomia: Zaia, ‘anche Landini dimostra di non conoscere la verità’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 17 ott. (Adnkronos) – “Come molti altri critici, anche Landini, con le sue dichiarazioni, dimostra di non conoscere il progetto di autonomia del Veneto, o di esserne mal informato. Occorre ristabilire la verità. Per illustrargli il tutto gli metto a disposizione la nostra delegazione trattante, composta da eminenti giuristi, svincolati dalla politica”. E’ l’offerta che il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, fa al Segretario della Cgil in risposta alle dichiarazioni contrarie all’autonomia da lui rilasciate oggi nel corso di una manifestazione pubblica a Bari.