Sicilia: studenti Madonie in corteo per zone franche montane

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Hanno sfilato per le strade di Castellana Sicula, sulle Madonie, per manifestare la volontà di continuare a vivere nelle città in cui sono nati e per chiedere l’istituzione delle Zone franche montane. Centinaia di studenti arrivati dai comuni delle Madonie ma anche da altre comunità montane della Sicilia. Tra questi, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Castellana e Polizzi e rappresentanze delle scuole di Gangi, Geraci, Petralia Soprana e Sottana, Blufi, Alimena, Bompietro, Nicosia, Capizzi, Cerami, Agira, Troina, Leonforte e Sperlinga.