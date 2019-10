Iv: Gozi, ‘bene Renzi, seguire via tracciata da Macron’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Bene Matteo Renzi sul ruolo di Italia viva: occupare con le idee e l’innovazione un grande spazio centrale, per chi vuole la trasformazione italiana, non si ritrova più nei vecchi partiti e vuole superare le divisioni politiche del passato, a destra come a sinistra”. Lo afferma Sandro Gozi. “Dobbiamo costruire in Italia -aggiunge- un nuovo movimento politico progressista e liberale, che occupi un grande spazio centrale seguendo la via tracciata da Macron in Francia con En Marche. E dobbiamo farlo anche in Europa insieme a tutte le nuove forze compongono Renew Europe”.