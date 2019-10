Sicilia: iniziative diplomatiche e numeri da record per Blue Sea Land

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) – Iniziative diplomatiche e numeri da record per l’ottava edizione di Blue Sea Land a Mazara del Vallo (Trapani) che si è conclusa ieri. Organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con la collaborazione di tre Ministeri, della Regione Siciliana e del Comune di Mazara del Vallo la manifestazione “verrà certamente ricordata per alcuni fatti di particolare rilievo – si legge in una nota – In primo luogo l’apertura di un nuovo canale di dialogo con il governo libico, attraverso una serie di incontri con il Ministro dell’Agricoltura Abdelbast Ghanimi e la sua delegazione, e con il Sottosegretario agli Esteri Mamhud .k.s Eltellisi, accompagnato dall’Ambasciatore libico in Italia, Omar Tarhuni. Non è passata inosservata anche la presenza, a Mazara del Vallo, del Vice Commissario per Italia Expo Dubai 2020, Marcello Fondi, il quale, dopo avere svelato alcuni particolari del padiglione italiano all’Expo di Dubai, ha candidato il Blue Sea Land a partecipare all’evento nell’ambito della presenza della regione siciliana. Risultati eccellenti anche sul fronte degli accordi sottoscritti con delegazioni governative del Ghana e della Costa d’Avorio, mentre con il Mozambico è stato avviato un primo interessante contatto per future relazioni”.