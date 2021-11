Esenzione contributo di costruzione: ultime sentenze

Opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; opere di urbanizzazione eseguite anche da privati.

Esenzione dal contributo di costruzione: presupposti della proroga

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17, lett. c), t.u. edilizia deve sussistere il concorso di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo; quanto al primo, è necessario che l’esecuzione delle opere sia avvenuta da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio; quanto al secondo, si richiede l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale.

Consiglio di Stato sez. IV, 15/06/2021, n.4639

Edifici di interesse pubblico

Per essere legittimata all’esenzione dal contributo di costruzione, l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio.

Consiglio di Stato sez. IV, 07/06/2021, n.4350

Esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

In tema di realizzazione di parcheggi pertinenziali, l’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è limitato soltanto alle aree destinate obbligatoriamente a parcheggio ai sensi dell’art. 41-sexies l. n. 1150/1942, ai sensi del coordinato disposto dell’art. 11, comma 1, l. n. 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, ovvero ai parcheggi realizzati ai sensi del particolare regime di cui alla legge n. 122/1989 cd. Tognoli (nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che l’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 si applicasse anche ai parcheggi imposti dalla L.R. Emilia Romagna n. 14/1999, nonché dalla d.C.R. n. 1253/1999).

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 06/04/2021, n.347

Rilascio di concessione edilizia

Il rilascio della concessione edilizia, anche in zona A.S.I., si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante; il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione; l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17 comma 3 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, è invece dovuta per un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico, ma solo se esso abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazione, come nella concessione o nella delega e, se non ricorre tale circostanza, l’esenzione non può essere ammessa, essendo un fatto eccezionale e va comunque esclusa in una situazione in cui il privato percepisce un lucro.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 17/02/2021, n.446

Associazione sindacale: può essere qualificata come un’opera pubblica o d’interesse generale?

La sede di un’associazione sindacale non può essere qualificata come un’opera pubblica o d’interesse generale, ai fini dell’applicazione dell’esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), primo alinea, d.P.R. n. 380 del 2001, ma soltanto come un bene strumentale, mediante il quale l’associazione persegue i propri compiti statutari.

Consiglio di Stato sez. II, 11/07/2020, n.4471

Esenzione dal contributo di costruzione: presupposti

L’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, in forza del quale il contributo di costruzione non è dovuto « per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti », è una disposizione di stretta interpretazione, poiché introduce un’ipotesi derogatoria alla previsione generale di cui all’art. 16, comma 1, del medesimo d.P.R., che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio.

Consiglio di Stato sez. II, 11/07/2020, n.4471

Esenzione contributo di costruzione: dimostrazione della sussistenza dei requisiti

L’esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di due requisiti, l’uno di carattere oggettivo, rappresentato dalle opere pubbliche o di interesse pubblico da cui la collettività possa trarre un utile, ovvero la cui fruizione, in via diretta o indiretta, soddisfi interessi generali, e l’altro di carattere soggettivo, costituito dalla presenza di un ente “istituzionalmente competente”, in qualità di soggetto realizzatore delle opere medesime .

Consiglio di Stato sez. II, 12/03/2020, n.1776

Chi può beneficiare dell’esenzione del contributo di costruzione?

L’esenzione del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17 comma 3 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, si estende, dal punto di vista soggettivo, anche a un soggetto privato, atteso che lo sgravio dal contributo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale, ex art. 17 comma 3 lett. c), cit d.P.R. n. 380 del 2001 esige il concorso di due presupposti: uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e l’altro, soggettivo, l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 21/03/2018, n.346

Opere di interesse generale

L’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui « il contributo di costruzione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti », si applica agli interventi realizzati nelle stazioni ferroviarie le quali non si limitano a fornire accesso ai binari, vendita di biglietti e informazioni ai viaggiatori, ma sono ordinariamente corredate di servizi per l’utenza che comprendono attività di ristoro ed esercizi commerciali di varia natura.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 10/12/2018, n.956

Esenzione dal contributo di costruzione: quando non è prevista?

Per gli immobili destinati ad attività industriale o artigianale, l’indicazione capannone per uso artigianale, contenuta nella concessione edilizia, non è da sola idonea a radicare il diritto all’esenzione dal contributo per il costo di costruzione.

Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2018, n.6592

Erogazione diretta del servizio pubblico

La strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non è sufficiente ad integrare la nozione di “impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale”, di cui all’art. 9 comma 1, lett. f), l. n. 10 del 1977 (art. 17, comma 3, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001), in quanto l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione vale per la struttura che realizza o contribuisce con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, come, a titolo meramente esemplificativo, nell’ipotesi di un impianto tecnico, ma non per un bene la cui strumentalità dipende da scelte discrezionali e, quindi, revocabili, della società, dovendosi dunque concludere che a rilevare non è la destinazione che soggettivamente si intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione.

(Nella fattispecie, è stato affermato che la sussistenza di un interesse generale è una delle condizioni per rientrare nei casi di esclusione del contributo in base all’art. 17, d.P.R. n. 380/2001, c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche dai privati, in attuazione degli strumenti urbanistici”).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/07/2018, n.7273

Interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari

La partecipazione del privato al costo delle opere di urbanizzazione è dovuta allorquando l’intervento determini un incremento del peso insediativo con una oggettiva rivalutazione dell’immobile, sicché l’onerosità del permesso di costruire è funzionale a sopportare il carico socio economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico.

Alla luce di tale considerazione la giurisprudenza ha statuito che l’esenzione dal contributo di costruzione per il caso di interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari entro il limite di ampliamento del 20%, costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale (applicabile in un ambito di stretta interpretazione ancorato ai parametri predefiniti dal legislatore): la ratio è di natura sociale ed è diretta sostanzialmente ad apprestare uno strumento di tutela e di salvaguardia alla piccola proprietà immobiliare per gli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare.

L’edificio unifamiliare, nell’accezione socio economica assunta dalla norma, coincide in altri termini con la piccola proprietà immobiliare e soltanto se presenti tali caratteri è meritevole di un trattamento differenziato.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 26/04/2018, n.449

Novazione soggettiva

L’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione opera al ricorrere, contemporaneamente di due condizioni, quali la qualifica di imprenditore agricolo in capo al costruttore e l’effettivo utilizzo a scopi agricoli dell’immobile (nell’ambito del quale sarebbe da ricondursi anche la condizione per cui l’area non dovrebbe aver perso la propria natura giuridica). Ne deriva che la novazione soggettiva tra un soggetto munito dei requisiti agevolatori e uno privo di essi deve essere considerata alla stregua di un mutamento di destinazione d’uso, in particolare in presenza di un concomitante venire meno della destinazione agricola dell’area de qua.

Se, infatti, il cambio di destinazione dell’area non può, di per sé, giustificare la richiesta di pagamento del contributo, l’effettivo cambio di destinazione, in conformità con la nuova classificazione urbanistica, non può che comportare la necessità di una richiesta di concessione in sanatoria e integrare il presupposto per la richiesta del versamento del relativo contributo concessorio.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 12/11/2018, n.1059

Eventi imprevisti e dannosi

L’ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, prevista dall’art. 17, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, ricorre nel caso di eventi imprevisti e dannosi che, per caratteristiche, estensione e potenzialità offensiva, siano tali da colpire o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì un’intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati.

Consiglio di Stato sez. IV, 30/05/2017, n.2567

Quando spetta la parziale esenzione dal contributo di costruzione?

Al permesso edilizio riguardante un immobile destinato a casa di cura privata spetta la parziale esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per il quale il permesso di costruire, relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l’incidenza di tali opere è stabilita, con deliberazione del Consiglio comunale, in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al precedente art. 16, comma 4, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 15/03/2017, n.371

Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione: condizioni e presupposti

Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, occorre che sussistano sia il requisito oggettivo che quello soggettivo: il primo ricorre allorquando si realizzano opere pubbliche o di interesse generale, mentre il secondo si configura laddove sia un ente pubblico a costruire l’opera.

Nondimeno, si è ritenuto possibile riconoscere l’esenzione anche alle opere di interesse generale realizzate da privati; tuttavia, detta esenzione spetta soltanto se lo strumento contrattuale finalizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato, ovvero solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazione, come nella concessione o nella delega.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 26/07/2016, n.1502

Esenzione dal contributo di costruzione: destinazione pubblica della struttura

Ai fini della esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, non rileva la destinazione che soggettivamente s’intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva: solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione.

Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2016, n.3721

Esonero dal contributo di costruzione

L’art. 17 comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 richiede, ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, non solo che si sia in presenza di un’opera di urbanizzazione, ma che questa sia altresì realizzata in attuazione di strumenti urbanistici (nel caso di specie, l’istituto di ricovero e cura gestito dalla ricorrente pur se astrattamente riconducibile nel novero delle opere di urbanizzazione secondaria — ai sensi dell’art. 16 comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001 — in quanto rientrante tra le « attrezzature sanitarie » — non è stato realizzato in attuazione dello strumento urbanistico, sicché non gli è stata riconosciuta l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione).

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 03/11/2016, n.2011