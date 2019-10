“I manager non mancano”

Milano, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “I manager ci sono e devono portare l’innovazione nel lavoro e nella società”. A dirlo Roberto Beccari, presidente di Manageritalia Lombardia, in occasione del precongresso. “Ho letto nei giorni scorsi – ha spiegato – che da un’indagine risulterebbe che l’87% delle imprese non riuscirebbe a trovare manager. Mi pare un dato inesatto e paradossale. Basti pensare che negli ultimi anni di crisi i dirigenti privati sono diminuiti del 5%, quelli del terziario sono però aumentati dell’8%, e di dirigenti in gamba, con esperienze e competenze di alto livello, ce ne sono tanti alla ricerca di un nuovo incarico e i giovani non trovano spazio”.