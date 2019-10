Lega: Lezzi, ‘Salvini continua a fuggire da verità e da suoi doveri’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Da mesi sul caso dei presunti fondi russi alla Lega Matteo Salvini alterna silenzi, battute da bar e tentativi di svicolare dalle domande. Fa tutto e il contrario di tutto, tranne che dare spiegazioni convincenti. Eppure si tratta di un caso molto delicato e, al di là dell’iter della giustizia, l’opportunità politica di fare chiarezza dovrebbe essere una impellenza per qualunque persona seria e che non abbia nulla da nascondere”. Così in una nota la senatrice Barbara Lezzi.