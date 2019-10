Autonomia: Zaia, ‘governo scelga tra Medio Evo e Rinascimento’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 24 ott. (Adnkronos) – “Ora è chiaro a tutti che ci sono già almeno due Italie, se non tre, nella sanità e in altri ambiti amministrativi? Ed è altrettanto chiaro che ciò accade senza che nessuna Regione a statuto ordinario abbia ottenuto maggiori forme di autonomia?”. Lo chiede il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando i dati sulla situazione dell’assistenza sanitaria in Italia diffusi oggi da Cittadinanzattiva.