Pd: domani tappa a Palermo del tour delle province, Losacco ‘partito si rigenera’

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) – “Il Pd è e rimarrà il luogo plurale di incontro e di sintesi di pensieri diversi: quello della sinistra, quello laico e il pensiero del cattolicesimo democratico, per rappresentare e aiutare l’Italia che soffre e l’Italia che vince”. Così il commissario Pd per la Sicilia Alberto Losacco che domani, sabato 26 ottobre, alle 10, sarà al Don Orione di Palermo per una nuova tappa del tour delle province dell’isola. Dopo Messina e Catania, un altro incontro aperto all’ascolto non solo degli iscritti, dei simpatizzanti ed elettori del Pd “ma di tutti coloro che condividono i valori democratici”. La campagna di tesseramento del Pd si è aperta il 1 ottobre e si concluderà il 31 dicembre.