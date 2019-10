Lavoro: Belluno, la Wanbao Acc di Mel vende

Venezia, 25 ott. (Adnkronos) – “Hanno disatteso gli impegni che si erano assunti con le istituzioni locali, regionali e nazionali e con i lavoratori, ora facciano in modo di uscire da questa situazione operando concretamente per la cessione del sito di Mel a un nuovo soggetto industriale che sia davvero in grado di valorizzarne le effettive potenzialità, salvaguardando gli attuali asset aziendali e le competenze professionali dei 300 dipendenti che qui lavorano”. Questa la posizione assunta dall’assessore al lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, in riferimento alla decisione definitiva della multinazionale cinese Wanbao, confermata ieri a Roma al MISE, di vendere il proprio stabilimento Acc di Mel, in provincia di Belluno.