Salute: la scienza conferma, +20% dolori alle ossa nei giorni umidi

Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) – Pioggia, vento e umidità nell’aria uguale più dolori di ossa, per la precisione con un aumento del 20% del malessere. Quella che per molte persone è una sensazione del tutto reale, ma che per altre è solo una leggenda metropolitana, viene ora promossa a verità scientifica da uno studio dell’Università di Manchester (Gb) su 13.000 individui, intitolato ‘Cloudy with a Chance of Pain’: ossia ‘Nuvoloso con possibilità di dolore’, riprendendo ironicamente il linguaggio del meteo.