Pd: Cracolici, ‘alleanza con M5S in Sicilia? politica non si fa con chiacchiere’

Palermo, 26 ott. x (Adnkronos) – “I processi politici non si auspicano e non si determinano con le chiacchiere. Se un mese e mezzo fa qualcuno avesse ipotizzato un governo nazionale M5S-Pd lo avrebbero preso per pazzo, eppure oggi c’è. La politica si fa qui e ora, tutto il resto è fuffa”. Così il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, a margine di un incontro organizzato a Palermo dal partito col commissario per la Sicilia Alberto Losacco, commenta con l’Adnkronos le ipotesi paventate di un’allenza giallo-rossa anche in Sicilia.