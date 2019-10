Sicilia: Miceli, ‘Pd torni casa dei moderati, non sono appalto di Italia Viva’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “Penso che il dialogo con i moderati sia assolutamente necessario, anche e soprattutto in Sicilia, e che il Pd siciliano debba tornare ad essere capace ad avere al suo interno e a fare da casa ai moderati. Non credo che i moderati in Sicilia debbano essere appaltati a Italia Viva”. Così all’Adnkronos il deputato del Pd Carmelo Miceli, a margine di un evento del partito a Palermo.