Maltempo: Sicilia, Musumeci ‘interventi immediati su infrastrutture danneggiate’

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “La Regione interverrà immediatamente, senza bisogno di aspettare provvedimenti da Roma, per riparare le infrastrutture danneggiate, e che sono già in fase di verifica, attraverso la Protezione civile e la Struttura contro il dissesto idrogeologico”. Lo ha assicurato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in visita a Rosolini, nel siracusano, per verificare di persona i danni provocati dal violento nubifragio della notte scorsa. Con Musumeci anche l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il deputato dell’Ars Giuseppe Gennuso.