Elezioni Umbria: bagno di folla per Salvini, Governo coi giorni contati

La Lega festeggia la conquista di una roccaforte rossa. E ora pensa all’Emilia e alla Calabria.

In base alla VI proiezione di Swg-La7 con una copertura del 70% alle elezioni regionali in Umbria è in testa la candidata di centrodestra Donatella Tesei con il 57,3%, seguita dal candidato civico di Pd e Movimento 5 Stelle Vincenzo Bianconi con il 36,7%.

Già ieri alle 2.30 la Lega ha iniziato a festeggiare. Un vero e proprio bagno di

folla per Matteo Salvini all’uscita del consiglio regionale dell’Umbria dove ha rilasciato interviste e dove la neopresidente della Regione, Donatella Tesei, ha tenuto una breve conferenza stampa.

‘Matteo, Matteo’, lo hanno acclamato all’uscita di Palazzo Cesaroni mentre in piazza risuonavano le notte di ‘Un’estate italiana’, colonna sonora delle ‘notti magiche’ dei mondiali di calcio Italia ’90.

E di certo questa è proprio una ‘notte magica’ per la Lega e il centrodestra, riuscita ad espugnare una storica roccaforte rossa: Salvini ha stappato una bottiglia di spumante davanti alla sede dell’assemblea legislativa regionale per poi parlare ai suoi elettori ringraziando gli umbri e sottolineando la valenza nazionale del voto perché, ha detto, il governo “ha i giorni contati”.

Il leader leghista ha poi fatto una passeggiata per rientrare in hotel dove il comitato del Carroccio ha la sua base e dove si è celebrato il momento con una fetta di torta. Per domani, alle 11, è già convocata una conferenza stampa di Salvini e della neo presidente Donatella Tesei al Park Hotel di Perugia.

