Regionali: Di Maio, ‘vedrò eletti Calabria e E. Romagna, terza via fuori poli’**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Domani pomeriggio, in vista delle elezioni del prossimo gennaio in Calabria ed Emilia-Romagna, “ci sarà un incontro con gli eletti” M5S di entrambe le Regioni. Lo annuncia, in un’intervista a Skytg24, il capo politico del Movimento e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando che “la terza via, secondo me, il Movimento la può creare al di fuori dei due poli, non entrando nei due poli” perché “va meglio quando va da solo”.