Violenza sulle donne: come funziona un centro di accoglienza

Quali sono i servizi offerti dalle strutture di tutela che aiutano le vittime di abusi fisici e psicologici. Come trovarli anche attraverso le app dedicate.

Resta uno dei fatti di cronaca più squallidi che troviamo sempre più spesso nei mass media: la violenza sulle donne, che si tratti di quella fisica o di quella psicologica. Entrambe lasciano alla vittima un segno indelebile. E per quanto episodi ne vediamo, ce ne sono altrettanti – se non di più – che restano nascosti, per la paura o per la vergogna di denunciarli. Vengono sopportati in silenzio, nascosti dietro un paio di occhiali scuti o con un foulard al collo per non far vedere ciò che resta di un momento di brutalità maschilista. È soprattutto a queste persone a cui vorrebbero arrivare gli esperti e gli operatori che lavorano per dare un supporto fisico e morale alle donne che subiscono violenza e che non sanno come funziona un centro di accoglienza.

I tipi di violenza sulle donne sono diversi e, per questo, sono tanti i servizi offerti da queste strutture coordinate dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Centro nazionale ricerche (Cnr) e dalle Regioni. Nella maggior parte si tratta di vera e propria accoglienza, di supporto psicologico e legale sia per la vittima sia per i figli, di costruire insieme un percorso che conduca all’autonomia abitativa e lavorativa, a liberarsi dai fantasmi, a guardare il futuro con fiducia.

Vediamo nel dettaglio, con l’aiuto di una ricerca Istat pubblicata di recente che ricostruisce il lavoro di queste realtà assistenziali, come funziona un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza.

Violenza sulle donne: i numeri del fenomeno in Italia

I dati Istat sono fermi al 2017 ma rendono un’idea di quanto sia drammatico il fenomeno della violenza sulle donne. In un anno hanno bussato alla porta di un centro di accoglienza più di 43mila donne. Sette su dieci, la maggior parte delle quali con figli minorenni, hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Tre quarti delle vittime sono italiane e sono arrivate ai centri su segnalazione dei servizi sociali, delle forze dell’ordine, di un pronto soccorso.

Ciascuno di questi centri ha accolto mediamente 170 donne, ma qualcuno è arrivato a trovarsi di fronte in un anno anche 500 casi. Le richieste più numerose arrivano da Emilia Romagna, Sardegna, Friuli Venezia Giulia Bolzano, Abruzzo, Toscana e Umbria.

Violenza sulle donne: cosa fa il centro di accoglienza?

La maggior parte dei 281 centri di accoglienza per le donne vittime di violenza sono aperti mediamente 5 giorni a settimana ma hanno un sistema di reperibilità continuativa attraverso un numero verde, una segreteria telefonica o un numero di cellulare. La quasi totalità delle strutture è presente nell’elenco dei servizi disponibili per le donne che telefonano al numero verde 1522 istituito nel 2006 dal Dipartimento Parti opportunità della Presidenza del Consiglio.

I servizi più diffusi offerti dai centri antiviolenza, in collaborazione con altre realtà territoriali, sono il supporto psicologico e legale, l’accompagnamento nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa e, in generale, verso l’autonomia della persona decisa a rialzarsi e a costruirsi una nuova vita lontana dalla paura. Alcune strutture offrono anche sostegno alla genitorialità, supporto ai figli minori, mediazione linguistica e servizi di pronto intervento. Questi ultimi consistono nel trasferimento di emergenza e nell’allontanamento della vittima di violenza, quando la donna si trova in situazione di pericolo ed ha bisogno di un alloggio.

Completano le attività dei centri antiviolenza le iniziative sul territorio volte alla formazione, all’informazione e all’educazione per prevenire il fenomeno.

Violenza sulle donne: come trovare un centro di accoglienza

Regioni, Province, Comuni e Asl si sono attivate per aprire dei centri di tutela attraverso delle convenzioni per la gestione delle strutture e dando sostegno economico, logistico e di formazione.

In Italia c’è una rete di centri di accoglienza contro la violenza sulle donne. Si chiama Di.Re. ed è la più diffusa sul territorio nazionale, con un’ottantina di associazione che vi aderiscono. La rete è convenzionata con l’Associazione nazionale Comuni italiani (l’Anci) per la promozione e lo sviluppo di progetti ed iniziative mirate alla prevenzione ed al contrasto di questo fenomeno.

C’è, come detto, una rete in Italia di centri di tutela sulla violenza contro le donne che si avvale dell’aiuto della tecnologia per arrivare alle vittime e dar loro l’opportunità di cercare un supporto e di denunciare gli episodi subiti. Ci sono, infatti, diverse app che indirizzano le donne a delle strutture in grado di aiutarle ad affrontare i loro problemi. Eccone le più popolari.

Where Are U

È l’app ufficiale del 112, cioè del numero unico nazionale di emergenza. Creata per IOS e Android, Where Are U consente a chi subisce violenza contro le donne di mettersi in contatto con la Centrale unica di risposta (quella che raggruppa forze dell’ordine e sistema di emergenza sanitaria). L’operatore riceve automaticamente la posizione della vittima e può parlare con lei anche in maniera anonima. L’applicazione riesce ad individuare in quale Regione è disponibile il servizio.

D.i.Re

Abbiamo già citato questa rete di associazioni, la più diffusa in Italia. Ha anche l’omonima app sulla violenza contro le donne. Una volta registrata sull’app D.i.Re, la donna in difficoltà può entrare nell’area riservata ed accedere, così, al centro di tutela più vicino grazie alla geolocalizzazione. L’applicazione consente anche di creare una sorta di diario su cui annotare gli episodi di violenza subiti: servirà a ricostruire i fatti nel caso in cui si decidesse di presentare denuncia.

S.h.a.w.

Altra app gratuita per assistere le vittime di violenza contro le donne è S.h.a.w. cioè Soroptimist help application woman. Un’applicazione creata da Soroptimist International, un’associazione di donne attive sul campo dei diritti umani, l’uguaglianza e lo sviluppo dell’accettazione delle diversità. Disponibile in 12 lingue, mette a disposizione delle vittime della violenza due tipi di servizi. Il primo, il collegamento diretto con il 112 per le situazioni di emergenza. L’altro, il collegamento con il già citato 1522, il numero verde del Dipartimento per le Pari opportunità.