Influenza: da Nord a Sud medici famiglia pronti a vaccinare, ma non in Sardegna

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – Vaccini antinfluenzali disponibili o in arrivo negli ambulatori dei medici di famiglia del Paese, da Nord a Sud, ad eccezione della Sardegna, dove i camici bianchi non hanno notizie delle date di consegna. E in alcune aree del Veneto, in lieve ritardo sugli arrivi delle dosi. In generale, però, la distribuzione dei primi stock destinati ai singoli medici si è conclusa ieri. Ed entro i primi giorni di novembre quasi tutti avvieranno le sessioni di vaccinazione, già iniziate in diverse aree: “In Friuli, ad esempio, le consegne sono state fatte il 24 ottobre, in alcune zone del Lazio il 26 ottobre, a Bologna la scorsa settimana, a Milano città dal 21 ottobre”, elenca Tommasa Maio, responsabile della rete vaccini della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).