Venezia: Donazzan, ‘chiederò ispezione al Liceo Marco Polo’

Venezia, 29 ott. (Adnkronos) – “Questi docenti non meritano di insegnare in una scuola italiana, perché nel loro ruolo di educatori si stanno dimostrando irrispettosi della Costituzione e delle Leggi italiane. La Costituzione infatti riconosce l’importanza delle Forze Armate quale organo a difesa dello Stato, ed una Legge italiana dedica alle Forze Armate la giornata dell’anniversario della firma dell’armistizio che segnò la fine della Grande Guerra”. L’Assessore Regionale all’Istruzione del Veneto Elena Donazzan commenta così la contestazione di alcuni insegnati del Liceo Marco Polo di Venezia alla partecipazione di due militari ad un’iniziativa scolastica per la Festa del 4 Novembre.