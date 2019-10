Sanità: Zaia, ‘assegnato al Pio XII di Misurina budget di 1,2 mln l’anno fino al 2022’

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) – “La Regione Veneto crede con la massima convinzione nelle qualità e nell’utilità terapeutica dell’Istituto Pio XII di Misurina, al punto che, nell’ultima seduta di Giunta, abbiamo approvato una nuova delibera con l’assegnazione del budget fino a tutto il 2022 compreso e con iniziative di semplificazione e diffusione della conoscenza da parte del mondo sanitario”. Lo sottolinea il Presidente Luca Zaia, in relazione a una delibera che, tra l’altro, assegna all’Istituto Pio XII di Misurina (BL) per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino un budget annuo di 1 milione 203 mila euro per tre annualità, fino al 31 dicembre 2022; semplifica le modalità di accesso dei bimbi alle cure; definisce i criteri di accesso nei confronti dei cittadini residenti in Veneto; approva il percorso del paziente asmatico in età pediatrica.