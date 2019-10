Brexit: Unioncamere Veneto, incertezza ha già effetti su investimenti

Padova, 31 ott. (Adnkronos) – L’incertezza derivante dal processo Brexit e le possibili alternative in termini di risultati stanno già producendo effetti su investimenti, finanza e programmazione futura in molti comparti industriali, oltre al timore delle conseguenze politiche. Se ne è discusso questa mattina, a Padova, nel corso dell’incontro ‘Brexit: quali conseguenze per il sistema economico del Veneto?’, organizzato da Unioncamere del Veneto ed Eurosportello Veneto, in collaborazione con Nuovo Centro Estero Veneto e Direzione Interregionale Agenzia Dogane Monopoli per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. L’incontro ha permesso di esporre i principali risultati sulle ricerche e indagini svolte e le implicazioni della Brexit nel contesto imprenditoriale europeo e in particolare veneto.