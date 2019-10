La natura della struttura e la sua amovibilità determina il regime relativo al permesso di costruire.

Se vuoi chiudere il balcone di casa tua e intendi creare uno spazio vivibile all’esterno, fai molta attenzione ai permessi e alle regole stabilite dal Comune. Spesso infatti si fa molta confusione con i termini e si scambia, ad esempio, un pergolato per una veranda. Si finisce così per commettere un abuso edilizio e, oltre alla demolizione dell’opera, c’è anche la condanna penale. Questo perché, di solito, per il pergolato non c’è bisogno di permessi mentre per le altre strutture fisse, chiuse su tutti e tre i lati, invece occorre la licenza edilizia. Allora, cosa si intende per pergolato, gazebo e veranda? È importante che tu lo sappia bene se non vuoi rischiare. E per trovare una definizione semplice e immediata puoi leggere cosa ha detto, proprio di recente, il Tar Abruzzo [1] il quale non ha fatto altro che citare ciò che, in passato, ha detto il Consiglio di Stato [2].

Vediamo allora qual è la corretta definizione di pergolato, quale quella di gazebo e di veranda e quali di queste opere, quindi, si possono realizzare sul balcone di casa senza bisogno di chiedere il famigerato e costoso permesso di costruire.

Cos’è il pergolato

Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Ha una funzione ornamentale, è realizzato in struttura leggera, in legno o in latro materiale di minimo peso; deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta. Funge da sostegno per piante rampicanti attraverso le quali realizza riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni [3].

Il pergolato normalmente non necessita di permessi abilitativi edilizi. Tuttavia, quando il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie [4] e, quindi, è necessario il permesso di costruire.

Cos’è il gazebo

Dal pergolato si distingue poi il gazebo quale struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, Realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, Che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini one di terrazzi.

Non configura un gazebo la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Ciò sia per la forma, che non è quella tipica di un gazebo, che per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, nonché in ragione della circostanza che la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile [5].

Il gazebo, quando stabile e non realizzato per scopi provvisori, richiede sempre il permesso di costruire, salvo si tratti di struttura leggera, facilmente amovibile, non ancorata stabilmente al suolo.

Cos’è la veranda

La veranda è stata definita “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

La veranda, realizzabile sui balconi, terrazzi attici o giardini, È caratterizzata da anche superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli al libro. Dal punto di vista edilizio determina un aumento della volumetria dell’edificio è una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire [6].

Non configura una veranda la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Una veranda, infatti ai sensi dell’intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, ed è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire [7].

Cos’è la pergotenda

La “pergotenda” è una struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto ed è destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), al fine di soddisfare, quindi, esigenze non precarie. Ciò nonostante, le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo [8].

Differenza tra pergolato e veranda

Attenzione quando il regolamento comunale consente di autorizzare il pergolato e non vere e proprie verande: il primo, infatti, è un manufatto che ha soltanto natura ornamentale, realizzato con strutture leggere di sostegno a piante rampicanti che danno ombra e riparo; le seconde invece sono chiuse da tutti i lati da superfici vetrate e incrementano dunque la volumetria dell’edificio. Ecco perché è dovere nel secondo caso chiedere il permesso di costruire, cosa che invece non è obbligatorio nel primo.

In ogni caso il permesso di costruire ex post non potrebbe essere concesso perché la veranda, anche se fatta in legno come un pergolato, è chiusa ai lati da infissi e risulta coperta: non rientra allora rientra dunque nella nozione assentibile di “pergola”, che è costituita da leggere strutture verticali portanti, in legno o metallo, ed è aperta su tutti i lati.