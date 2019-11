Calabria: Di Maio stoppa Nesci, ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ (2)

(Adnkronos) – Nominato viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte bis, Giancarlo Cancelleri ha infatti lasciato il suo posto nel Parlamento regionale siciliano, l’Ars, salutando Palermo per Roma. E generando parecchio dissenso all’interno del Movimento. Ma la sostituzione di Cancelleri, avrebbe spiegato Di Maio a Nesci, non ha aperto nessun ‘buco nero’, mentre la corsa della deputata in Calabria creerebbe un ‘precedente’, con possibili deleghe che, nel prossimo futuro, potrebbero essere chieste da altri eletti grillini: “vedi Lezzi in Puglia il prossimo anno”, il ragionamento di alcuni senatori a Palazzo Madama.