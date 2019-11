L’Aquila: Pezzopane, ‘basta violenza donne, ora certezza pena’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “L’ennesimo stupro nei confronti delle donne. Nella notte di Halloween a Carsoli, in Abruzzo, una ragazza di 23 anni è stata aggredita e violentata da un branco di giovani in un locale della zona commerciale. E’ ora di gridare tutti insieme: Basta! Basta a questi atti di violenza barbara perpetrata nei confronti delle donne. Mentre gli inquirenti sono al lavoro non si può che esprimere tutto il nostro dolore ed il rifiuto di questi inaccettabili comportamenti criminali”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, deputata del Pd.