Maltempo: Coldiretti, 7 mln di italiani in aree a rischio

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania.