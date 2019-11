Lavoro: Donazzan (Veneto), convocheremo i beneficiari RdC

Venezia, 4 nov. (Adnkronos) – Sono già aperte le selezioni per partecipare alla quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, in programma il 13 novembre in tutto il territorio regionale. Le sedi sono i Centri per l’impiego di Arzignano (Vi), Bassano del Grappa (Vi), Belluno, Conegliano (Tv), Este (Pd), Legnago (Vr), Mestre, Mira (Ve), Montebelluna (Tv), Padova, Rovigo, Schio (Vi), Treviso, Verona, Vicenza, Villafranca di Verona (Vr). L’invito a partecipare alla giornata, organizzata nell’ambito dell’Italian Employers’ Day 2019 per favorire l’incontro tra le aziende in cerca di candidati e i disoccupati alla ricerca di un nuovo impiego, è rivolto in particolare alle persone in cerca di lavoro.