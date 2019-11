Ue: Casellati, ‘più confronto con Regioni ed Enti locali’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Udine, 4 nov. (Adnkronos) – “Questa mia visita deve essere anche un’occasione per stimolare una riflessione sui rapporti tra l’Unione europea, le Regioni e gli Enti locali e sul loro peso nell’ambito dei processi decisionali. Un’opportunità per sottolineare la necessità di un’Europa più sensibile alle profonde differenze tra le economie e le realtà aziendali delle varie Nazioni che partecipano al mercato comune e che possono accedere alle sue risorse. Un’Europa che dia più spazio e maggiori responsabilità a chi è in prima linea nell’attuazione del diritto dell’Unione; che si apra ad un confronto più attento con le Regioni e gli Enti locali già nella fase di definizione e di programmazione delle sue linee di intervento”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parlando ad Udine agli amministratori regionali e ai rappresentanti del territorio sul tema “Il modello Friuli e le relazioni con l’Unione europea”.