Sicilia: zone franche montane, domani incontro comitato-sottosegretario Villarosa

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Una rappresentanza del comitato promotore per l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia, insieme ad alcuni sindaci dell’isola e alla deputata del M5S Valentina Zafarana, sarà ricevuta domani, martedì 5 novembre, dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa. Sul tavolo si porterà una vertenza di cui si discute da oltre 1.660 giorni, da quando il 16 aprile 2015 è stato depositato all’Ars un apposito disegno di legge. Interessati mezzo milione di cittadini delle aree di montagna siciliane che vivono in 132 Comuni.