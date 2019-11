Lombardia: consiglio approva mozione a sostegno Segre, no a commissione

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente a favore e sostegno della senatrice Liliana Segre, vittima di una campagna di odio e insulti sui social network. Ma ha respinto con 42 voti contrari e 30 a favore un emendamento presentato dal Pd per una ‘commissione’ sul tema. L’emendamento impegnava il consiglio regionale a istituire un gruppo di lavoro ‘gemello’ a quello chiesto in Parlamento dalla senatrice per “il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”.