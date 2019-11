Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri è convocato in data odierne, alle ore 17.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Questo l’ordine del giorno: Decreto legislativo su norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica (Presidenza – Affari regionali).