Intesa Sp insieme a Caritas per scarpe e indumenti nuovi a bisognosi

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Scarpe e capi d’abbigliamento nuovi e di marca, assemblati da persone in condizione di fragilità e da detenuti in kit da distribuire a famiglie bisognose in Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Veneto. E’ il progetto, oggi su scala nazionale dopo un periodo di sperimentazione, dal nome ‘Golden Links: i legami sono oro’, promosso da Intesa Sanpaolo, in accordo con Caritas e S-Nodi e in collaborazione con Calzedonia, Scarpe&Scarpe, Camomilla Italia e Primadonna.