Bper: esercitata delega per aumento capitale a servizio Ops su azioni risparmio BdS

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il Cda di Bper Banca, nel contesto delle deliberazioni inerenti l’offerta pubblica di scambio su azioni di risparmio Banco di Sardegna (BdS) comunicata al mercato oggi (Ops), ha deliberato di esercitare la delega attribuita dall’Assemblea Straordinaria del 4 luglio 2019 concernente un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, a servizio di detta offerta. Il Consiglio, si legge in una nota, ha determinato l’aumento di capitale, in relazione al conferimento delle azioni di risparmio BdS che potranno essere portate in adesione all’Ops, per complessivi massimi 23.650.104 euro, oltre sovrapprezzo di massimi 4.178.185 euro, mediante emissione di massime 7.883.368 azioni ordinarie Bper, al prezzo unitario di 3,53 euro, di cui 3 euro da imputarsi a capitale sociale ed 0,53 euro a sovrapprezzo.