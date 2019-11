Sicilia: accordo qualità aria, Trizzino (M5S) ‘da ministro attenzione su tema dimenticato’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “Il protocollo siglato oggi tra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e la Regione siciliana mette per la prima volta l’accento su un tema dimenticato, quello della qualità dell’aria e delle politiche per la mobilità sostenibile che si riallaccia al Piano della qualità dell’aria, un documento recente e che mancava in Sicilia da diverso tempo”. Così il deputato del M5S all’Ars Giampiero Trizzino, dopo la firma dell’accordo, a Catania, fra Ministero e Regione siciliana sulla qualità dell’aria.