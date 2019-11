Export: Intesa Spaolo, Pmi Nordest a +8,6 mld, +1,3% nel secondo trimestre 2019 (2)

(Adnkronos) – Brillante crescita per occhialeria di Belluno: bene anche macchine agricole di Padova e Vicenza. In Veneto i distretti hanno superato nel secondo trimestre 2019 i 6,9 miliardi di euro di esportazioni trainati dall’occhialeria di Belluno che ha segnato un brillante incremento (+11,3%), grazie agli aumenti negli Stati Uniti e in Germania. E’ il primo distretto del Triveneto ad apparire nella classifica dei primi 10 distretti italiani per crescita più elevata dell’export nel secondo trimestre 2019 (al 5° posto), seguito dalle macchine agricole di Padova e Vicenza (al 9° posto), anche queste ultime con crescita a doppia cifra (+15,2%).