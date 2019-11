Salute: il 7 dicembre Agemony a Milano promuove buon pratiche (2)

(Adnkronos) – “Mentre, infatti, la Medicina convenzionale esplica la sua maggiore efficacia nella gestione dell’urgenza/emergenza – spiega il dott. Massimo Spattini, Medico Chirurgo Specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Medicina dello Sport e direttore di Agemony – risulta purtroppo chiaro che la gestione delle patologie croniche che sono sempre più in aumento sta fallendo. La sedentarietà dilagante, una nutrizione ipercalorica ma povera di nutrienti, l’utilizzo di farmaci sintomatici senza che vengano indagati i perché di una certa sintomatologia sono la regola in una società moderna come la nostra. Ma la popolazione inizia a farsi domande, inizia a chiedere spiegazioni, inizia a pretendere uno stato di salute ottimale e qui la divulgazione scientifica ha il dovere di dare risposte”.