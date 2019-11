Regioni: a Venezia l’assemblea del Gect ‘Euregio senza Confini’, entra l’Istria

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Venezia ha ospitato oggi la 15.a Assemblea del Gect “Euregio Senza Confini”, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale costituito nel 2012 dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Land austriaco della Carinzia per favorire e promuovere la collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell’ambito dell’Unione Europea, attuando progetti comuni per lo sviluppo dei rispettivi territori e per le popolazioni di confine coinvolte.