Ferraris: “Elettrodotto Italia-Montenegro sarà volano sviluppo

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso di inaugurare questa importante e innovativa infrastruttura, che costituisce uno snodo fondamentale per l’Unione Energetica Europea e cruciale per l’integrazione dell’intera area balcanica nell’Unione Europea, attraverso l’Italia”. Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, commenta l’elettrodotto fra Italia e Montenegro inaugurato oggi in Abruzzo.