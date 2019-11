M5S: Di Maio, ‘non sarà mai partito, chi vuole lo diventi esca’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Nel weekend sarò in Campania a piantare alberi con gli attivisti. Sono stufo del politichese, forse si è perso di vista che siamo qui perché c’è chi fuori ha scelto il M5S ed è con loro che dobbiamo riprogettare il Movimento. Se continuiamo con un certo modo di parlare, sul Movimento, sugli organi decisionali… Chi vuole trasformare il Movimento in un partito non ha che da scegliere, esca: ce ne sono lì fuori di partiti da scegliere, ne nasce uno al giorno, vedi oggi Calenda”. Così Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook.