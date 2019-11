Sanità: ecco le 15 maternità ‘top’, in 6 Regioni tutte al Centro-nord

Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) – Più parti uguale più sicurezza per mamme e bambini. Si basa su questo assunto la ‘classifica’ dei 15 migliori reparti di maternità per volume di nascite, secondo i dati del Piano nazionale esiti 2018 (riferito al 2017) elaborati da www.doveecomemicuro.it, portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane. Gli ospedali italiani più performanti si concentrano in 6 regioni, tutte al centro-nord, e sul podio si piazza il Sant’Anna-Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio che da anni conduce questa classifica. Ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, come nell’edizione precedente, è l’oOspedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di Milano.