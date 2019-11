Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “L’iniziativa di Italia Viva prevista per oggi alle 16 a Pistoia è annullata per l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore tutta la Toscana”. Lo annuncia Matteo Renzi su Fb.