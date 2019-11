Iv: Rosato, ‘annullata iniziativa Pistoia, grazie a chi dà mano contro maltempo’

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “In Toscana il maltempo sta rendendo critica la situazione e mette in pericolo la popolazione. Abbiamo dunque scelto di annullare l’iniziativa di Italia Viva a Pistoia prevista oggi pomeriggio alle 16. Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che in queste ore stanno intervenendo per mettere in salvo le persone. Ci scusiamo con quanti erano pronti a partecipare all’iniziativa di Italia Viva, ma c’è ne saranno presto altre. Ora è il momento della solidarietà e del nostro pieno sostegno a tutti gli amministratori dei territori colpiti”. Così il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati