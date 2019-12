Curatore fallimentare: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: curatore fallimentare; poteri del curatore fallimentare; compenso del curatore fallimentare; responsabilità del curatore fallimentare.

Curatore fallimentare: può impugnare le misure cautelari reali?

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.

Cassazione penale sez. un., 26/09/2019, n.45936

Potere di eccezione del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, perché il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come confermato dall’art. 119, comma 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto soggetto che subentra nell’amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l’istituto di credito.

Cassazione civile sez. I, 06/09/2019, n.22385

Azione esercitata dal curatore fallimentare: la prescrizione

L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una s.p.a., sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di 5 anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti.

La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la pubblicazione di un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale negativa è fatto idoneo a rendere manifesto lo stato di in capienza della società).

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, n.22077

Potere del curatore di disporre dei beni fallimentari

In tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura. concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e perciò la curatela fallimentare (a meno che non vi sia una prosecuzione dell’attività) non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell’ordine di bonifica.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 27/08/2019, n.722

Curatore fallimentare: criteri per la determinazione del compenso

Il compenso del curatore fallimentare va determinato applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo secondo i criteri di cui all’art. 1 d.m. n. 30/2012. La somma minima liquidabile, ai sensi dell’art. 4, deve essere riconosciuta a garanzia dell’organo del fallimento solo se i predetti criteri conducono ad una liquidazione inferiore.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, n.20664

Curatore fallimentare: la liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’articolo 39 della legge Fallimentare, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, n.20430

Nomina di un coadiutore del curatore fallimentare

La nomina di un coadiutore, ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’attività prestata non è perciò riconducibile all’esecuzione di un contratto d’opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso.

Cassazione civile sez. II, 25/07/2019, n.20193

Onere probatorio incombente sul curatore fallimentare

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore o del liquidatore per violazione degli obblighi di corretta gestione dell’impresa deve allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi.

Tribunale Bologna, 12/07/2019, n.1611

Esclusione della responsabilità del curatore fallimentare

La soluzione che pone in capo al curatore fallimentare gli obblighi di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, sulla scorta della sua relazione di detenzione con i rifiuti che insistono negli stabilimenti aziendali, si pone in contrasto sia con il principio del « chi inquina paga », sia con le norme del diritto fallimentare che ne disciplinano il munus.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 19/06/2019, n.744

Compenso del curatore fallimentare: quantificazione dell’acconto

L’attivo realizzato dalla vendita del bene nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, sul quale grava il privilegio ipotecario e fondiario, fa parte dell’attivo finale sul quale calcolare, secondo i parametri del D.M. n. 30/2012, il compenso del curatore fallimentare.

Le percentuali previste da tale norma per la liquidazione del compenso del curatore vanno applicate sull’attivo realizzato, inteso anche come liquidità derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, con la precisazione che deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l’acquirente di beni immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all’istituto di credito.

In caso di richiesta di liquidazione di un acconto sul compenso del curatore da far valere nella procedura esecutiva avviata dal creditore fondiario quale debito della massa, le percentuali del D.M. n. 30/2012 andranno calcolate sul valore dell’attivo ricavato dalla vendita del bene in sede esecutiva, mentre ai fini del passivo, unicamente sul valore del credito fondiario ammesso al passivo del fallimento.

Tribunale Monza, 13/06/2019

Dichiarazione di fallimento: il curatore può impugnare il sequestro preventivo?

Sussiste la legittimazione del curatore fallimentare a impugnare il decreto di sequestro di prevenzione, laddove il fallimento sia dichiarato prima dell’emissione di tale decreto

Cassazione penale sez. II, 17/05/2019, n.38573

Provvedimento di sequestro preventivo

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa non essendo titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni.

(In motivazione la Corte ha richiamato, a conferma dell’attuale assenza di legittimazione, la previsione del “nuovo codice della crisi di impresa” che, solo a decorrere dalla entrata in vigore nel 2020, attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti del decreto di sequestro e delle ordinanze in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).

Cassazione penale sez. II, 16/04/2019, n.27262