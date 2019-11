Disabili: Flc Cgil Sicilia, ‘Regione faccia passo indietro su tagli assistenza alunni’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – “La Regione siciliana faccia un passo indietro sul taglio dei fondi per l’assistenza igienico personale degli alunni disabili e il relativo passaggio del servizio ai collaboratori scolastici. Una decisione inattuabile e dannosa sia per gli studenti che per i lavoratori”. Così il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.