Sanità: Inail, 5.211 infortuni l’anno dovuti a temperature estreme

Roma, 18 nov. (AdnKronos Salute/Labitalia) – Sono 5.211 (1,14%) all’anno gli infortuni occupazionali attribuibili all’esposizione a temperature estreme, con una variabilità dei rischi in relazione all’età, al genere e alla dimensione aziendale. Per i lavoratori più giovani sono maggiori i pericoli legato al caldo, mentre per i meno giovani è più insidioso il freddo. Le donne sono più suscettibili rispetto agli uomini alle basse temperature, e l’effetto del caldo è più rilevante nelle piccole imprese. Questi i risultati dello studio condotto per stimare gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni occupazionali in Italia nell’ambito del progetto Beep, promosso e sviluppato dall’Inail in collaborazione con il Cnr e il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio.