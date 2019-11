Sicilia: riaperto alle auto tratto A19, da stasera viabilità normale anche per mezzi pesanti

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – E’ stato riaperto questa mattina, ai mezzi non oltre le 3,5 tonnellate, il tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Termini Imerese e agglomerato industriale, chiuso da ieri a causa del cedimento di un giunto di dilatazione. Entro stasera, fa sapere Anas, il tratto sarà percorribile anche dai mezzi pesanti che, al momento, devono utilizzare il percorso alternativo sulla strada statale 113 ‘Settentrionale Sicula’. Anas ha già ultimato i lavori avviati con urgenza nella serata di ieri e proseguiti per tutta la notte per ridare continuità alla circolazione autostradale.